Andy start crowdfunding voor MUG-heli: “Met mijn eigen ogen gezien hoe deze heli het verschil maakt”



Kristof Vereecke

21 september 2020

18u08 0 Zelzate Andy Schepens wil zoveel mogelijk geld ophalen om de MUG-heli in de lucht te houden. De helikopter staat in voor 700 interventies per jaar en redt jaarlijks gemiddeld 40 mensenlevens. Andy beleefde het eind augustus van op de eerste rij toen de MUG-heli zijn vader evacueerde na een zware val uit een boom.

“Ik heb deze zomer met mijn eigen ogen gezien wat de MUG-heli kan betekenen wanneer er mensenlevens op het spel staan”, vertelt Andy. Hij neemt ons mee naar de 29ste augustus. “We stonden net op het punten ergens naar toe te vertrekken, toen we plots verwittigd werden dat we naar mijn ouders thuis moesten. Mijn vader was er bij het snoeien van enkele bomen van vier meter hoog naar beneden gevallen. Toen ik hem zag, wist ik onmiddellijk hoe ernstig de zaak was. De mensen van de ambulance deden schitterend werk, maar het was onmogelijk mijn vader te vervoeren met een ambulance. Door de val wisten we niet welke fracturen hij allemaal opgelopen had en de kans dat het in de ambulance mis zou gaan, was zeker niet onbestaande. Gelukkig kwam de MUG-heli ter plaatse. Hij is geland op een stukje braakliggend terrein in de wijk waar mijn ouders wonen. Eigenlijk ongelofelijk hoe vlot dat verliep. Daarna is mijn vader overgebracht naar het UZ in Gent. Vandaag is hij alweer thuis en herstelt hij langzaam van zijn hachelijk avontuur. We zijn alle hulpverleners erg dankbaar. Ik was echt onder de indruk.”

Elke cent waard

Zo dankbaar dat Andy nu iets terug wil doen. Zo start hij met een crowdfundingsactie voor de MUG-heli. “De kostprijs om de heli in de lucht te houden is zo’n 600.000 euro op een jaar. De helft van dat geld komt via acties voor het goede doel. Door corona zijn er dit jaar een pak minder acties, vandaar dat ik ook mijn steentje wilde bijdragen. Met mijn actie hoop ik zoveel mogelijk geld op te halen. Bedrijven kunnen elke gift vanaf 40 euro trouwens fiscaal aftrekken. Ze kunnen bovendien hun logo op de cheque, die we na de actie willen overhandigen, laten zetten. Ik hoop echt veel mensen te kunnen overtuigen. Weet je, de MUG-heli redt levens en vroeg of laat redt de heli het leven van een dierbare. Hij is dus elke cent waard.”

Wie de actie van Andy wil steunen, kan dat via deze link .