Andy Standaert (35) herverkozen als politiek secretaris Open Vld Kristof Vereecke

07 november 2019

18u20 0 Zelzate Andy Standaert (35) is vandaag herverkozen als politiek secretaris bij Open Vld Zelzate.

Standaert was vorige maand nog kandidaat-voorzitter, maar moest het afleggen tegen Kurt Reynhout die zijn voorzitterschap verlengde. De Zelzaatse liberalen bevestigden nu wel het vertrouwen in Standaert als politiek secretaris. “Ik dank het bestuur voor het vertrouwen. Samen doen we verder en zijn we er voor elke burger”, besluit een tevreden Andy Standaert.