Alles op alles om Tractaatweg zo snel mogelijk weer open te krijgen Kristof Vereecke

14 september 2020

08u48 0 Zelzate Op de Tractaatweg, aan de grensovergang tussen België en Nederland, werd deze ochtend in alle vroegte alles op alles gezet om de weg opnieuw open te krijgen voor het verkeer. Een vrachtwagen lekte er zaterdagmiddag silicone. Het asfalt moet er plaatselijk vervangen worden.

Een vrachtwagen geladen met een kleverige substantie verloor er zaterdagmiddag zijn lading over een afstand van enkele kilometers, deels in België maar vooral in Nederland. De brandweer trachtte een hele zaterdag het spiegelgladde goedje, een samenstelling op basis van silicone, van het wegdek te verwijderen maar niks hielp. Nog dit weekend werd beslist de bovenlaag van het asfalt af te schrapen en te vernieuwen. Een aannemer was deze ochtend al vroeg in de weer. Zo willen ze in Nederland alles op alles zetten om de weg van Zelzate naar Terneuzen zo snel mogelijk opnieuw open te krijgen.

“Vannacht om 3 uur begon men over een lengte van 150 meter het oppervlak weg te frezen”, zegt Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) . “Nadien wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. Dit werk zou in de loop van de voormiddag afgerond moeten zijn, zodat de weg tegen de middag opnieuw open kan. Hopelijk speelt de hitte het droogproces niet te veel parten.”

Ochtendspits

Wie vanuit Zelzate toch richting Nederland wil, moet deze voormiddag plaatselijk een omleiding volgen. “De ochtendspits zal niet zoals gebruikelijk verlopen”, weet Meuleman. “Ik heb AWV uitdrukkelijk gevraagd signalisatie te voorzien op het hoger wegennet om grensverkeer om te leiden en een verkeersinfarct in ons centrum te vermijden. De lokale politie zal met een ploeg aanwezig zijn ter hoogte van de werf van bij de start van de spits om de situatie ter plaatse op te volgen.” Deze ochtend viel de drukte in het centrum van Zelzate alvast mee. Hopelijk blijft dat ook zo.