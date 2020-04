Allereerste bever ooit in Zelzate zwemt aan jachthaven Kristof Vereecke

20 april 2020

09u04 0 Zelzate Er is een bever gespot in de jachthaven van Zelzate. Fotograaf Pascal Meyvaert kon het dier vastleggen op de gevoelige plaat bij één van zijn vele trips door de kanaalgemeente. De website waarnemingen.be bevestigde al dat het om een echte Europese bever gaat.

Pascal Meyvaert staat bekend om zijn geweldige foto’s van Zelzate en zijn inwoners. Tijdens één van zijn vele trips door de kanaalgemeente nam hij bovenstaande foto van een bever die een bezoekje bracht aan de jachthaven. Een primeur. “De foto dateert van vrijdag”, zegt Pascal. “Ik zag het dier plots zwemmen en heb niet geaarzeld om mijn fototoestel boven te halen.”

Moervaartvallei

De foto is ondertussen een echte hit op sociale media: Beaver fever in Zelzate. Toch is het niet de eerste keer dat er een bever gespot wordt in onze regio. Ook in de Moervaartvallei worden heel af en toe bevers waargenomen. Volgens kenners is het zelfs niet uitgesloten dat het dier afkomstig is uit de Moervaartvallei en nu op zoek is naar een nieuw territorium. Voor Zelzate is het de allereerste bevermelding ooit.

Bevers zijn beschermde dieren in ons land. Ook hun burchten zijn beschermd. Het zijn uitgesproken vegetariërs en eten vooral water- en moerasplanten, maar ook gras en kruiden staan op het menu van dit uitzonderlijke dier.