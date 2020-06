Alerte wandelaar vindt vergiftigde gehaktbal in Klein Rusland Kristof Vereecke

30 juni 2020

16u43 0 Zelzate Een alerte wandelaar heeft dinsdagochtend een gehaktbal met gif gevonden op de hoek van de Verminktenlaan en de Achille De Clercqlaan in de volkswijk Klein Rusland.

Ondertussen werd ook klacht neergelegd bij de politie. Het is niet de eerste keer dat er in de regio zogenaamde gifballen gevonden worden. Recent was er nog een melding in het Kloosterbos. Op sociale media waarschuwen dierenliefhebbers elkaar. Ondertussen zijn ze allesbehalve mals voor de daders. “Welke zieke geest doet zoiets?”, is maar één van de vele reacties. Een verwittigd diereneigenaar is er in deze meer dan twee waard.