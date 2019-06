Al veertigtal tips binnen over identiteit van overleden vrouw aan Belgisch-Nederlandse grens Sam Ooghe

26 juni 2019

14u58 5 Zelzate De politie heeft al zo'n veertig tips binnengekregen over de identiteit van de vrouw die zaterdag gevonden werd in een weiland in Westdorpe, op enkele tientallen meters van de grens met België.

De vrouw werd ontdekt zonder kleren of persoonlijke bezittingen, en kwam wellicht door geweld om het leven. Naar de identiteit van het slachtoffer blijft het echter gissen.

Na dinsdagavond moest het dossier in een stroomversnelling komen, door de verspreiding van foto’s van de overleden vrouw in kwestie op het programma Opsporing Verzocht. Mede door dat programma kwamen tegen woensdagvoormiddag achttien nieuwe tips binnen. Volgens de politie worden alle tips nagetrokken. “En dat kost tijd", aldus politiewoordvoerder Mireille Aalders. “Of er bruikbare tips tussen zitten, weten we nog niet. We zullen hoe dan ook verder blijven communiceren. Alle tips blijven welkom. Over wat er gebeurd is met het slachtoffer, natuurlijk, maar momenteel is de absolute prioriteit: te weten komen wie ze is.”

De politie vraagt nog steeds hulp bij het vaststellen wie het slachtoffer is. Het gaat om een vrouw van naar schatting tussen 50 en 65 jaar oud. Ze heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1.60 meter groot, weegt zo’n 60 kilogram en heeft kort, rossig haar.

Wie meer weet over de identiteit van de vrouw, of wie in de buurt van de grens verdacht gedrag opmerkte, wordt dringend verzocht dat te melden via politie.nl of +31 79 345 9876.