Al 370 tips over vermoorde vrouw in Westdorpe Jeffrey Dujardin

19 augustus 2019

16u30 0 Zelzate De politie blijft tips krijgen over de onbekende vrouw die in juni dood werd gevonden in Westdorpe. De teller staat nu op 370. Op sociale media ging ook een Duitse naam rond, Monika Ritschel, als mogelijkheid. De politie kon al bevestigen dat zij het niet is.

De politie maakte zaterdag bekend dat het niet om de Duitse Monika Ritschel ging. Die naam werd veelvuldig verspreid op sociale media en kwam dan ook talrijk binnen bij de politie. Alhoewel de politie dit bekendmaakte, blijven sommige tipgevers dat denken. Duitse autoriteiten hebben echter bevestigd dat de dode vrouw Monika Ritschel niet kan zijn. Die vrouw was in 2017 vermist en is inmiddels begraven in Duitsland. De vrouw die in Westdorpe werd gevonden, is vorige week begraven in Terneuzen. De politie kreeg 130 nieuwe tips binnen nadat bekendgemaakt was dat ze is doodgeschoten. Afgelopen week zijn daar zeventig tips bijgekomen.

