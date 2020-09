Afdeling Maritieme Toegang voert zaterdag werken uit aan Zelzatebrug: “Tussen 8 en 9 uur gesloten voor alle verkeer” Kristof Vereecke

18 september 2020

10u12 11 Zelzate Zaterdag gaat de afdeling Maritieme Toegang (AMT) van de Vlaamse gemeenschap werken uitvoeren aan Zelzatebrug. Daardoor zal de brug een uur lang gestremd zijn voor alle verkeer.

De werken kaderen in het proevenprogramma van AMT. “In de nabije toekomst gaan we proefboringen doen in het beton van de brugpijlers”, klinkt het bij AMT. “Dat gebeurt met een hoogtewerker die via een ponton in het water de brugpijler wordt binnengeloodst. Om zeker te zijn dat deze operatie vlekkeloos kan verlopen, wil de aannemer vooraf de nodige testen en opmetingen verrichten. Tijdens deze testen dient de brug open te staan. Tussen 8 en 9 uur zal er daardoor geen verkeer mogelijk zijn over Zelzatebrug. De eigenlijke testen worden op een latere datum uitgevoerd. Ook hiervoor zullen een aantal stremmingen noodzakelijk zijn. De werken worden zoveel mogelijk ’s nachts uitgevoerd.”