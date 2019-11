ACV-jongeren trekken van markt naar markt om te knuffelen voor het goede doel Kristof Vereecke

25 november 2019

17u04 0 Zelzate De prijs voor origineelste product op de wekelijkse maandagmarkt in Zelzate kwam ongetwijfeld van de jongeren van ACV Openbare Diensten, regio Gent-Eeklo. Zo kon je er knuffelen met enkele ACV-jongeren voor amper één euro.

De jongeren waren voor de gelegenheid uitgedost als echte knuffeldieren. Met hun actie willen ze centen ophalen voor de vzw YouthStart. “Dat is een non-profitorganisatie die zelfvertrouwen bij kanszoekende jongeren stimuleert en hen de kans biedt om hun ambities waar te maken. Iets wat perfect past bij onze organisatie”, klonk het.

De actie kadert in de Warmste Week van Music for Life en kon in Zelzate alvast op heel wat succes rekenen. Morgen zijn de ACV jongeren actief op de markt in Lochristi, op woensdag gaat het richting Deinze. Donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor Eeklo en Gent.