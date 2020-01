Action komt naar Zelzate en zoekt winkelmedewerkers Populaire winkelketen komt in voormalig pand van Decora langs Rijkswachtlaan Kristof Vereecke

09 januari 2020

21u56 159 Zelzate Action komt naar Zelzate. De populaire winkelketen opent een vestiging in het vroegere pand van Decora aan de Rijkswachtlaan. Fans van de populaire winkelketen kunnen hun geluk nu al niet op.

“Het klopt dat er inderdaad een omgevingsvergunningaanvraag is voor een vestiging van Action in onze gemeente”, bevestigt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). De nieuwe winkel komt in het voormalige pand van Decora aan het winkelcentrum langs de Rijkswachtlaan. Action is nu volop op zoek naar personeel. Vandaag verscheen op de site van Action dat ze op zoek zijn naar winkelmedewerkers. Kandidaten kunnen kiezen voor 20 of 25 uur per week. Op sociale media wordt erg enthousiast gereageerd op het nieuws dat Action naar Zelzate komt. Het belooft binnenkort nog drukker te worden aan de Rijkswachtlaan.