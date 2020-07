Action dient mobiliteitsstudie uit te voeren Kristof Vereecke

09 juli 2020

07u51 0 Zelzate Winkelketen Action dient eerst een mobiliteitsstudie uit te laten voeren vooraleer het een nieuwe vestiging kan openen in de vroegere Decorawinkel aan de Rijkswachtlaan.

“Wanneer opent de Action aan de Rijkswachtlaan?” Het moet één van de meest gestelde vragen van het afgelopen half jaar zijn. Toen begin januari bekend raakte dat Action interesse had om een nieuwe winkel te openen in de vroegere Decorawinkel langs de Rijkswachtlaan steeg het enthousiasme bij de Zelzaatse Actionfans naar het kookpunt. Toch is er vandaag nog steeds geen beweging te zien rond het handelspand. “Daar is een goede reden voor”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Als gemeentebestuur zijn we voor de komst van Action, maar we vroegen de keten een mobiliteitsstudie bij hun vergunningsaanvraag te voegen. Die ontbrak. Zo lang die er niet is, kunnen we het licht niet op groen zetten.” De keten zelf zegt nog steeds geïnteresseerd te zijn om een winkel te openen in de kanaalgemeente. Het nam zelfs al personeel aan voor de Zelzaatse vestiging. “Die mensen zijn momenteel in onze andere vestigingen aan de slag. Degene die nog geen contract hadden, hebben de toezegging dat ze kunnen starten op termijn.”