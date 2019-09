Aanleg tijdelijk fiets- en voetpad Westkade Sas van Gent gestart, definitief herstel pas voor 2021 Vanaf oktober opnieuw met de fiets van Zelzate naar Sas van Gent Kristof Vereecke

25 september 2019

15u16 0 Zelzate Vanaf oktober kunnen voetgangers en fietsers opnieuw langs de Westkade in Sas van Gent. Door stabiliteitsproblemen is de kade al maanden afgesloten voor alle verkeer. Ander verkeer zal nog moeten wachten tot begin 2021 vooraleer de Westkade te kunnen nemen.

De werken voor de aanleg van een tijdelijk fiets- en voetpad over het terrein van kunstmeststoffabriek Rosier zijn deze week begonnen. Als alles goed gaat is het tijdelijke fietspad in de loop van oktober klaar en moeten voetgangers en fietsers niet langer kilometers omrijden om van Zelzate naar Sas van Gent te geraken.

7,5 miljoen euro

Auto’s en ander zwaar verkeer moeten nog maanden blijven rond rijden. Momenteel lopen de nodige vergunningsprocedures om de 106-jaar oude kade te kunnen afbreken. De eigenlijke werkzaamheden kunnen dan hopelijk begin 2020 starten en zullen zeker een jaar duren. De totale heraanleg van de Westkade wordt op 7,5 miljoen euro geraamd.