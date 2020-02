Aankomst BeNe Ladies Tour verhuist definitief van Zelzate naar Knokke Kristof Vereecke

04 februari 2020

09u25 0 Zelzate De aankomst van de BeNe Ladies Tour verhuist definitief van Zelzate naar Knokke. De kanaalgemeente besliste eind vorig jaar een streep te trekken onder het evenement. De organisator van de BeNe Ladies Tour besliste daarop gerechtelijke stappen te ondernemen.

“Knokke-Heist telt bijna 1.800 recreatieve wielertoeristen aangesloten bij 13 wielerclubs, waaronder bijna 300 dames. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we als gemeente ook investeren in een dameswielerwedstrijd en we zijn verheugd om deze samenwerking met de BeNe Ladies Tour te kunnen aangaan”, maakte Knoks burgemeester en Graaf Leopold Lippens het nieuws bekend op de website van de BeNe Ladies Tour. De nieuwe aankomstplaats betekent niet alleen goed nieuws voor de Knokse wielefans, maar meer dan waarschijnlijk ook voor Zelzate. Zo had de kanaalgemeente nog één jaar contract lopen. “Het bevestigt ons vermoeden dat de organisatoren meerdere opties hadden en dat ons terug trekken voor de wedstrijd geen aderlating hoefde te zijn”, zegt schepen van sport Luc Van Waesberghe (sp.a). “Ze hebben ons bovendien ooit zelf laten weten dat de gemeenten in de rij stonden.”

Schadeclaim

Of daarmee de schadeclaim van de baan is, valt af te wachten. “Dat is een zaak voor advocaten”, klinkt het nog. Zelzate moest elk jaar 12.500 euro neertellen om start- en aankomstplaats te kunnen zijn van de BeNeLadies Tour. De BeNe Ladies Tour vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 12 juli. De wedstrijd start in Utrecht en eindigt in Knokke. Tussendoor doen de internationale topwielrensters Roosendaal, Zulte en Sluis aan.