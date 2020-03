Aangekondigde controles aan grens maken weinig indruk op Nederlanders: “Een verbod? Ik lees geen kranten en heb geen internet” Kristof Vereecke

20 maart 2020

17u14 66 Zelzate De door waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere aangekondigde grenscontroles tussen Nederland en Oost-Vlaanderen lijken weinig indruk te maken. Heel wat Nederlanders blijven gewoon tanken in Zelzate, en ook op de parking van de supermarkten kom je deze middag nog heel wat Nederlandse nummerplaten tegen.

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere vroeg de korpschefs en de burgemeesters van de vijf politiezones die de grens uitmaken met Nederland een prioriteit te maken van de handhaving van de coronamaatregelen die sinds 18 maart van kracht zijn. In de grensgemeenten wordt gecontroleerd of Nederlanders zich aan die maatregelen houden.

In België geldt een reisverbod, met uitzondering van de functionele verplaatsingen zoals woon-werkverkeer en de zorg voor mens en dier. Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing willen maken. Shoppen of goedkoop tanken in België zit er de komende weken niet meer in. Doen ze dat wel, riskeren ze een boete die kan variëren van 500 tot 4.000 euro.

Proef op de som

Toch lijken heel wat Nederlanders zich nog niet echt druk te maken over het verbod. Om de proef op de som te nemen, vatten we post aan tankstation Gabriëls aan de Maïsstraat in Zelzate. Dat is erg populair bij Nederlanders vanwege de lage pompprijzen. En dat blijkt ook in coronatijden. In geen tien minuten tijd passeren er maar liefst vijf Nederlandse chauffeurs om er te tanken.

“Een verbod? Ik lees geen kranten en heb geen internet, meneer”, is het antwoord als we vragen naar de beweegredenen. Ook op de parking van de Colruyt vanmiddag zien we heel wat Nederlandse kentekenplaten. “Controles? Nog niet van gehoord, nee. Bij ons stikt het ook nog steeds van de Belgen aan de Albert Heijn.”

Er is duidelijk nog werk aan de winkel in de grensstreek. De boodschap ‘blijf in uw kot’ luidt nog niet tot over de landsgrenzen heen. Van politiecontroles aan de grensovergangen was vanmiddag sowieso nog geen sprake. De politie kondigt evenwel aan de komende uren en dagen extra waakzaam te zijn.