83-jarige Zelzatenaar sterft bij ongeval op grens van Nederland Jeffrey Dujardin en Kristof Vereecke

01 juni 2019

19u47

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Zelzate Een 83-jarige fietser uit Zelzate is zaterdagnamiddag rond 15.30 uur om het leven gekomen bij een ongeval op de Tractaatweg. De tachtiger werd opgeschept door een wagen toen hij de Traktaatweg wou kruisen met zijn fiets. De chauffeur, een Belg die richting België reed, kon de man niet meer ontwijken. De hulpdiensten kwam massaal ter plaatse maar alle hulp kon niet meer baten. De man overleed ter plekke.

De man was met een vriend onderweg op de fiets toen ze op de grens met Nederland de Tractaatweg wilden kruisen aan de Stekkerweg. Een grijze Ford Focus kon niet meer uitwijken, de 83-jarige man belandde in de voorruit. De klap moet enorm geweest zijn, het dak van de wagen werd helemaal verbogen. De tachtiger was op slag dood. De Tractaatweg werd in de richting van Zelzate afgesloten voor het verkeer. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten vond het ongeluk plaats in Nederland, maar belandde het slachtoffer in België op het wegdek. Daarom werken agenten uit beide landen samen. De Nederlandse afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie deed het sporenonderzoek. De automobilist is meegenomen voor verhoor.