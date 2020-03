80% minder Nederlanders rijden de grens over in het weekend Kristof Vereecke

23u22 0 Zelzate Sinds de invoering van de grenscontroles in de politiezone Puyenbroeck komen er in het weekend 80% minder auto’s met Nederlandse nummerplaat over de grens gereden.

“Het bewijs dat de controles werken”, zegt korpschef Koen Van Poucke. “’Het verscherpt toezicht geldt voor iedereen, los van de nationaliteit van de persoon die de grens wil oversteken. Je kan dus de grens niet meer over om te gaan shoppen. Personen die de grens overgaan om iemand op te halen aan de luchthaven vragen we om een attest te downloaden via de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Wie een familielid ophaalt moet verplicht twee weken in quarantaine. Hetzelfde geldt voor de teruggekeerde persoon of familie.”

Cameraschild

Naast bemande controles en de wegversperringen aan de grens, zet de politiezone ook het ANPR cameraschild in om een zicht te krijgen op de verkeersstromen van en naar ons land. “Sinds we deze controles uitvoeren, zien we een daling van 40% tijdens de week en 80% in het weekend van het aantal voertuigen met Nederlandse nummerplaat dat ons land binnenrijdt via de grensovergangen. Het beduidend verschil tussen beide percentages komt voornamelijk omdat er nog steeds passage is van grensarbeiders”, besluit Van Poucke.