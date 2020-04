75 procent vindt Kanaalstraat geen veilige en leefbare straat Kristof Vereecke

14 april 2020

17u04 2 Zelzate 75 procent van de Zelzatenaren vindt de Kanaalstraat geen veilige en leefbare straat, 44 procent mijdt de weg liever. Dat zijn slechts twee van de conclusies uit de enquête die het Team R4WO, dat nadenkt over de herinrichting van het centrum van de kanaalgemeente, organiseerde onder alle Zelzatenaren. In een volgende fase kunnen Zelzatenaren meedenken over de herinrichting van de R4. Veilige oversteekplaatsen en minder vrachtverkeer lijken bovenaan het lijstje te staan.

Team R4WO denkt samen met het gemeentebestuur van Zelzate na over maatregelen die de Kanaalstraat een nieuwe toekomst kunnen bieden. Daarbij staat één belangrijke vraag centraal: hoe wil de Zelzatenaar de publieke ruimte invullen tussen Vredekaai/Westkade en Kerkstraat?

Om die vraag te beantwoorden organiseerde het Team R4WO in januari en februari een online enquête onder alle Zelzatenaren. Daarbij kon elke inwoner zijn mening geven over de huidige toestand van de Kanaalstraat. De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen, maar zijn toch nog steeds erg confronterend. Zo vindt 75 procent van de Zelzatenaren de Kanaalstraat geen veilige en leefbare straat. 96 procent vindt de Kanaalstraat een drukke straat en slechts 49 procent vindt dat er voldoende plek is voor voetgangers. Meer nog, maar liefst 66 procent vindt dat er onvoldoende veilige oversteekplaatsen zijn voor fietsers en voetgangers. De Zelzatenaar is ook van oordeel dat het centrum van zijn gemeente groener kan. Zo vindt 79 procent van de Zelzatenaren dat het centrum enkel bestaat uit verharde infrastructuur. Veilige oversteekplaatsen en minder vrachtverkeer komen naar voren als belangrijkste wensen voor de toekomst.

Co-creatie

Ondertussen ging het Team R4WO aan de slag met de resultaten en werkte twee voorstellen uit van hoe de Kanaalstraat er in de toekomst uit zou kunnen zien. Via een tweede online bevraging wil het team nu weten wat de Zelzatenaar denkt van hun twee ontwerpvoorstellen. “Daarnaast lanceren we ook een co-creatiepakket waar Zelzatenaren zelf aan de slag kunnen met een enveloppe die ze in hun brievenbus krijgen. In de enveloppe zit een leeg plan waar ze zelf hun ideeën op kwijt kunnen. Deelnemen kan tot en met maandag 27 april.”

Meer info over het co-creatie project via deze link.