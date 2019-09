75-jaar bevrijding: Burgemeester houdt pakkend eerbetoon aan gevallen Zelzaatse vrijheidsstrijders “Mogen André, Albert en Yvan hun strijd voor onze vrijheid nooit vergeten” Kristof Vereecke

16 september 2019

12u37 6 Zelzate Gisteren was het dag op dag 75-jaar geleden dat het centrum van Zelzate bevrijd werd. Zelzate-West en De Katte moesten nog wachten tot 18 september om de Canadese troepen te verwelkomen. Naar aanleiding van 75-jaar bevrijding hield burgemeester Brent Meuleman (sp.a) een pakkend eerbetoon aan de gevallen helden Andre Pierets en vader en zoon Albert en Yvan De Colvenaer.

Op 15 september 1944 werd Zelzate-centrum bevrijd. Burgemeester Brent Meuleman schetste in zijn speech hoe Poolse patrouilles op 15 september in Zelzate aankwamen. “Op de Katte werd nog gevochten. Ter hoogte van de Groenstraat sprongen twee meisjes aan de overkant het kanaal in om hun bevrijders tegemoet te zwemmen. Ze werden nog beschoten door enkele Duitsers, maar haalden heelhuids de overkant. Drie dagen later zouden de Canadezen vanuit Assenede De Katte en Zelzate-West bevrijden. De Zelzatenaren waren euforisch en door het dolle heen.”

Zelzaatse zwemvereniging

Tijdens de herdenkingsplechtigheid droeg burgemeester Brent Meuleman (sp.a) een opvallende pin van de Zelzaatse Zwemvereniging. Een subtiel eerbetoon aan drie Zelzatenaren voor wie de bevrijding enkele dagen te laat kwam. André Pierets (39) en vader en zoon Albert (46) en Yvan (17) De Colvenaer werden op 7 september 1944 opgepakt nadat Duitse soldaten een inval deden in hun huis op de hoek Franz Wittoucklaan en de Grote Markt. Op dat moment zitten er twee Engelse piloten, een Amerikaanse piloot en een Nederlander ondergedoken. Drie van de vier weten te vluchten, maar de Engelse piloot Denis Beal wordt door de Duitsers gevat. In zijn speech keerde Meuleman terug naar die gitzwarte 7de september. “Gilbert Beleir (de Nederlander), Brian Mill (één van de twee Engels piloten) en Langh (de Amerikaanse piloot), weten te ontsnappen door van dak naar dak te springen en via een achtertuin hun vrijheid tegemoet te lopen. Denis Beale, die andere Engelse piloot, treuzelt door zich nog te willen aankleden en schopt tot overmaat van ramp door een glazen koepel. De scherven vallen rinkelend naar beneden. Een feldwebel stormt naar binnen en staat op het punt een granaat naar de bovenverdieping te werpen, maar doordat Eugenie Pierets (de zus van André en echtgenote van Albert De Colvenaer) de feldwebel overtuigend wijsmaakt dat zich boven niemand meer bevindt, wordt erger voorkomen. Uit angst kiest Denis Beale zijn ontsnappingspoging te staken en zich schuil te houden in de slaapkamer van Albert. De Duitsers vertrouwen het zaakje niet. Het huis wordt doorzocht en alle aanwezigen worden verplicht zich naar de koer te begeven, waar Albert zich ondertussen bij zijn schoonbroer André gevoegd heeft. Ze worden allen samengedreven onder het afdak bij het konijnenkot. Ook toevallige passanten, waaronder een oude opa en zijn zevenjarige kleinzoon, worden het hof opgedreven. Onder hen ook Lucien Vandevyver. Lucien draagt op zijn jas een insigne van de Zelzaatse Zwemvereniging, afgekort tot ZZV, dezelfde pin die ook Albert De Colvenaer op zijn jas draagt. Het Duitse heerschap gelooft niet dat de pins van de lokale zwemclub zijn, en is er van overtuigd met een terroristische organisatie te maken te hebben: het Zelzaats Verzet”, beschrijft Meuleman de bijna onwezenlijke scene.

Pierets-De Colvenaerplein

Uiteindelijk zullen alle toevallige passanten vrijgelaten worden. Ook Lucien Vandevyver. De Engelse piloot Denis Beale wordt krijgsgevangen genomen. André Pierets, Albert De Colvenaer en Yvan De Colvenaer worden gevangen genomen en afgevoerd. “Een week later viert Zelzate feest, al weet op dat ogenblik nog niemand wat er met André, Albert en Yvan is gebeurd”, sluit Meuleman zijn pakkende speech af. “Het zal uiteindelijk nog vier maanden duren, voor in de duinen van Koudekerke hun lichamen worden gevonden en geïdentificeerd als de helden van Zelzate. Voor hen kwam de bevrijding enkele dagen te laat. Ik draag vandaag de pin van de Zelzaatse Zwemvereniging. Hoewel dit kenteken duidelijk nooit het symbool is geweest van het Zelzaats Verzet, draag ik hem vandaag als eerbetoon aan iedereen die heeft gevochten en zijn of haar leven heeft gegeven voor mijn vrijheid. Onze vrijheid. Mogen André, Albert en Yvan hun strijd voor onze vrijheid nooit vergeten worden.”

Meteen de reden waarom Zelzate vandaag een Pierets-De Colvenaerplein heeft op de hoek van de Grote Mark en de Franz Wittoucklaan.