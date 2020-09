7 coronabesmettingen in één familie: “Vermoedelijk sprake van een superverspreider” Kristof Vereecke

12u26 0 Zelzate 7 van de 10 vastgestelde coronabesmettingen in Zelzate zijn afkomstig van één en dezelfde familie. Dat zegt schepen van welzijn en gezondheid Geert Asman (PVDA) naar aanleiding van de jongste coronacijfers. Vermoedelijk is er sprake van een zogenaamde superbesmetter.

Het aantal coronabesmettingen piekte de afgelopen weken in de kanaalgemeente, ondertussen lijkt er opnieuw een voorzichtige daling ingezet. “De cijfers zijn verder gezakt. We zitten nu terug onder de alarmdrempel”, begint Geert Asman (PVDA) het goede nieuws.

Evenementen

“De voorbije week was er slechts één besmetting in onze gemeente. Verder onderzoek toont bovendien aan dat 7 van de 10 besmettingen in dezelfde familie plaatsvonden. Dit betekent dat zij allemaal bijna gelijkertijd besmet geraakt zijn. We vermoeden dat het om een superverspreider gaat. Ofwel gebeurt dat door een zeer besmettelijk familielid ofwel doordat mensen zeer nauw contact hebben gehad met elkaar op een evenement. Nu blijft het beperkt tot die ene familie, maar stel dat een superverspreider aanwezig is in een zaal met 100 mensen, dan raken er makkelijk tientallen mensen besmet. Dergelijke evenementen houden dan ook nog steeds een zeer groot risico in. Daarom moeten we zeer voorzichtig zijn en bij activiteiten er altijd op toezien dat ze coronaproof verlopen.”