66% van toestellen wordt hersteld in repair café: “En het is nog gezellig ook” Kristof Vereecke

07 februari 2020

14u39 0 Zelzate 66% van de toestellen wordt hersteld tijdens de repair cafés die afvalintercommunale IDM organiseert. Dat blijkt uit statistieken. “Daarnaast is het gewoon heel erg gezellig”, klinkt het.

Het laatste repair café van IDM vond plaats in cultuurhuis ’t Klooster in Zelzate. Daar kwamen zo’n veertig mensen opdagen. “Een succes”, zegt Zelzaats schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “De meeste mensen komen met defecte elektrotoestellen (22), maar ook klokken (5), computers (2) en fietsen (2) blijken populaire spullen tijdens de repair cafés.” De meeste mensen gaan ook erg tevreden naar huis. “Uit cijfers van IDM blijkt dat 66 % van de spullen hersteld wordt. In 14% van de gevallen kan enkel advies gegeven worden. 17% kan niet meer worden hersteld.”

Sociaal contact

Ook komen heel wat mensen gewoon voor de gezelligheid of om een praatje met de hersteller te slaan. Dat blijkt uit de enquêteformulieren die na het repair café ingevuld worden. Het vakje ‘Wat een leuk praatje met de hersteller’ wordt het vaakst aangevinkt. De fooienpot na een repair café bedraagt gemiddeld 50 euro.

Het volgende repair café van IDM heeft plaats op donderdag 5 maart van 18.30 tot 21.30 uur in zaal ’t Fazantenhof in Lochristi.