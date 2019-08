6 overtredingen bij controle vrachtverkeer Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

De lokale politie van politiezone Puyenbroeck controleerde begin deze week de vrachtwagens in het verkeer. Er werden controles gehouden in de Kanaalstraat te Zelzate en ter hoogte van Zavel in Lochristi. In totaal werd er negen vrachtwagens aan een volledige controle onderworpen. Iedereen blies safe. Er werden vier onmiddellijke inningen opgesteld voor het niet respecteren van het hoogteverbod, één voor gsmgebruik achter het stuur en één buitenlandse bestuurder bleek niet in orde met de rij- en rusttijden.