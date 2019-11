421 zesdejaars verkennen secundair onderwijs tijdens talentontdekkingsdagen bij Sint-Laurens: “Dit soort dagen zorgt ervoor dat kinderen de juiste studiekeuze maken” Kristof Vereecke

17u49 0 Zelzate Onder de noemer ‘Believe in Yourself’ ontving Sint-Laurens Secundair Onderwijs deze week maar liefst 421 zesdejaars uit 18 basisscholen uit de buurt. “Gedurende één dag duiken de leerlingen onder in het leven van een secundaire school”, vertelt persverantwoordelijke Ruben Beke.

“Tijdens deze unieke dag kunnen de leerlingen kiezen uit maar liefst 10 workshops waarin ieder voor zichzelf kan ontdekken wat zijn of haar talenten zijn”, weet Beke. “Belangrijk in het maken van de juiste studiekeuze.” Noor van den Abeele van basisschool De Kleine Prins uit Kluizen en Lenie Wauters van VBS Ertvelde vervaardigden samen een metalen geurverdamper. Meten, aftekenen, ontbramen, boren, persen, monteren...het ging beide dames wonderwel af. En als aandenken kregen ze de coole geurverdamper ook nog eens mee naar huis. Ook Yiro Claeys en Lukas Scheire van VBS Ertvelde amuseerden zich te pletter met het bouwen en knutselen van een kettingreactiemachine. “Nooit verwacht dat het secundair onderwijs zo ‘chill en leuk’ zou zijn.” Leerkracht Céline De Clercq van De Kleine Prins uit Kluizen vindt dit soort dagen een ideale manier om haar leerlingen kennis te laten maken met de secundaire school. “Het is tof dat onze leerlingen zelf een keuze kunnen maken uit één van de tien workshops. Dit soort dagen zorgt er inderdaad voor dat kinderen de juiste studiekeuze maken.”