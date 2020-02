40 nieuwe zomereiken moeten Groene Briel opnieuw echt groen maken Kristof Vereecke

07 februari 2020

13u57 0 Zelzate Het fietspad tussen Groene Briel en Denderdreve wordt een pak groener. Zo planten het gemeentebestuur, de milieuraad en de vzw Give it Back er aanstaande dinsdag 40 bomen aan.

De toekomstcoalitie heeft er in zijn meerjarenplan zaak van gemaakt de kanaalgemeente te vergroenen. Eén van de doelstellingen is om een boom te planten voor elke inwoner. Goed voor 12.500 nieuwe bomen. De gemeente krijgt daarbij hulp van de vzw Give it Back die besliste 40 zomereiken aan te kopen en aan de gemeente te schenken. Die komen langs het fietspad dat de Groene Briel met de Denderdreve verbindt. “Daar zijn eerder populieren gekapt. Omdat te compenseren planten we nu 40 nieuwe zomereiken aan”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA).

Hinder

De vroegere populieren veroorzaakten heel wat hinder. Zo zorgden de wortels van de bomen dat het fietspad er op bepaalde plaatsen bijzonder slecht en gevaarlijk bij lag. “Er is ons bevestigd door deskundigen dat de zomereiken geen bedreiging vormen voor het wegdek. Ze zullen ook ten noorden van de aanpalende tuinen worden ingeplant waardoor er geen schaduwhinder zal zijn. We zijn de vzw Give it Back erg dankbaar. Laat dit het startschot zijn voor alle Zelzatenaren om de handen uit de mouwen te steken en mee bomen te planten.” Nog 12.460 te gaan.