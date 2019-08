306 levensgenieters genieten van boottocht op Schelde en Jason Bradley “Opnieuw fantastische dag” Kristof Vereecke

13 augustus 2019

16u51 0 Zelzate Vandaag trokken zo’n 306 Zelzaatse levensgenieters op boottocht op de Schelde doorheen het groene Scheldeland. Op de boot werden ze getrakteerd op een driegangenmenu en een optreden van Jason Bradley.

De uitstap is de opvolger van de vroegere ‘reis der gepensioneerden’. Die wordt elk jaar georganiseerd naar aanleiding van de augustuskermis. Dit jaar koos de feestcommissie voor een boottrip met cruiseschip ‘Verdi’. “Het was een fantastische dag”, zegt feestcommissievoorzitter Ludien Vande Velde. “Aan boord van de Verdi konden de deelnemers genieten van een lekker driegangenmenu, zang en dans van DJ Frank en een optreden van Jason Bradley. Tussendoor werd er ook even gestopt in Antwerpen. We hebben zelfs even op het strand van Sint-Anna geweest.” Een programma dat duidelijk in de smaak viel. Met 306 deelnemers was de trip volledig uitverkocht. De ambiance was navenant.