25 juni commissie rond Zelzate-Zuid Kristof Vereecke

12 juni 2019

18u33 2 Zelzate Op 25 juni komt een nieuwe commissievergadering rond de ontwikkeling van Zelzate-Zuid, het nieuwe koppelingsgebied dat de vorige meerderheid wilde realiseren in de buurt van psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist. Ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open Vld) dringt daar al twee maand op aan.

Zelzate-Zuid was het paradepaardje van ex-burgemeester Frank Bruggeman. Het nieuwe koppelingsgebied moet een thuis worden van de vele jeugd- en sportverenigingen van de kanaalgemeente. Het koppelingsgebied moet bovendien een extra groene long worden. Bruggeman slaagde erin heel wat partnerships af te sluiten. Zo kondigde Vlaanderen eind vorig jaar aan 1,27 miljoen euro te willen investeren in het nieuwe gebied. In totaal zullen de inrichtingswerken 2,73 miljoen euro kosten. Naast de Vlaamse overheid dragen ook de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Zelzate, North Sea Port, ArcelorMittal en het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist bij tot dit project. Bruggeman wil nu weten hoever het staat met de realisatie van de plannen en vroeg in april een commissie samen te roepen. Omdat die commissie er nog steeds niet is, diende Bruggeman klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.