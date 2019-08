24ste Wittouckermis met Bandit als afsluiter Het worden opnieuw drie drukke dagen in en rond café The Club Kristof Vereecke

22 augustus 2019

15u24 0 Zelzate Komend weekend viert de wijk Wittouck in Zelzate al voor de 24ste keer kermis. Ze doen dat met een pak optredens. Bandit mag afsluiten.

“Vrijdag gaan we traditioneel kaarten, teerlingen, sjoelen en gaaibollen”, vertelt het feestcomité. “Op zaterdag organiseren we onze jaarlijkse schieting op liggende wip. ’s Avonds gaan we dansen met onder andere een optreden van Johan Veugelers.” Zondag organiseren ze er vanaf 8 uur een rommelmarkt en komt Harmonie Noorderlicht er een aperitiefconcert spelen. Bandit mag ’s avonds de 24ste Wittouckkermis in schoonheid afsluiten. Het worden opnieuw drie drukke dagen in en rond café The Club.