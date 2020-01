22 januari: grote zwerfvuilactie in Klein Rusland Kristof Vereeck

14 januari 2020

09u52 0 Zelzate Komende zaterdag wordt in de bekende volkswijk Klein Rusland een grote zwerfvuilactie georganiseerd.

De actie is een organisatie van de Zelzaatse milieudienst, de actiegroep ‘Make Zelzate clean again’ en IDM. “We verzamelen op 22 januari om 13 uur binnen de wijk Klein Rusland aan de propere pionier mascotte”, zegt Els De Vilder van de Zelzate Milieudienst. “Bedoeling is om de wijk zoveel mogelijk zwerfvuil vrij te maken. We kunnen dus alle helpende handen gebruiken.” Mensen die willen deelnemen kunnen voor meer informatie terecht bij Rudy De Meester, de drijvende kracht achter ‘Make Zelzate Clean Again’, via 0473/54.05.64 of door te mailen naar duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be. Klein Rusland viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. In het Hemelvaartweekend organiseren ze er een groot feestweekend. De unieke tuinwijk, die ontworpen werd door de befaamde architect Huib Hoste, kan er maar beter proper bij liggen in zijn feestjaar.