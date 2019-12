2019, het jaar dat ‘Zelzate Geweldig’ werd: “Onze stoutste verwachtingen overtroffen” Kristof Vereecke

30 december 2019

18u10 5 Zelzate 2019 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar dat Zelzate geweldig werd. Nog voor de kanaalgemeente zich op de kaart toverde als meest linkse gemeente van Vlaanderen, zetten vijf creatieve ondernemers en stand-up comedian Joost Van Hyfte hun thuis in de markt als meest geweldige plek van Vlaanderen en ver daarbuiten. Hun campagnebeeld, een zwart-wit afbeelding van Eddy Wally met daarbij de tekst ‘Zelzate Geweldig’, veroverde de wereld en harten van iedereen die het wilde horen. BV’s als Björn Soenens, Siska Schoeters en Zwangere Guy schaarden zich allemaal achter de slogan ‘Zelzate Geweldig’. “Maar ons verhaal is nog lang niet uitgeschreven”, blikken de zes terug op hun geweldige jaar. “Al zal het wereldkampioenschap sjakossen smijten overtreffen erg moeilijk worden.”

Een zwart-fit foto met daarop drie halfdronken mannen die zitten te wachten op een bus die nergens heen gaat. Cowboyhoed op halfzeven, blikje Cara-pils in de hand en als decor de betonnen woestijn die vandaag nog steeds het busplein heet. Dat is het beeld dat de wereld voor 10 februari 2019 van Zelzate had. Onterecht zo vonden twee middenstanders, een zakenvrouw, een hotelierster, een komiek en ‘eentje omdat hij moest vanwege de liefde’. De zes verenigden zich in de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ met maar één doel: De Zelzatenaar terug trots maken op zijn gemeente. In de nacht van 10 op 11 februari 2019 hingen Evelien Verhulst, Ilka Tillekaerts, Katrien Hyde, Marije Laureys, Jeffrey Dhaese en Joost Van Hyfte Zelzate vol met stickers met daarop de kop van Eddy Wally. Op 10 juni was het gemeentepark te klein voor het WK sjakossen smijten. Wie vandaag de ochtendspits trotseert in de kanaalgemeente komt tientallen fluohesjes met daarop het hoofd van Eddy Wally tegen. ‘Zelzate Geweldig’ is een merkbeeld.

Missie geslaagd denken we dan. Of niet?

Marije: “Het heeft echt wel wat in beweging gezet. Dat doet het eigenlijk nog steeds. Dat is het zotste, ons verhaal is nog altijd springlevend. Je ziet de hashtag ‘Zelzate Geweldig’ nog elke dag gebruikt worden.”

Katrien: “Als je alle televisiejournaals haalt met een WK sjakossen smijten en er staat meer dan duizend man in het park, dan kan je van een geslaagde actie spreken.”

Ilka: “Eigenlijk zijn onze stoutste verwachtingen overtroffen.”

Evelien: “Ik houd er echt een heel warm gevoel aan over.”

Mogen we zeggen dat ‘Zelzate Geweldig’ een begrip is geworden?

Ilka: “Toen ik in maart in Leuven begon te werken, spraken ze me daar zelfs aan over ‘Zelzate Geweldig’. Dat zegt genoeg denk ik.”

Evelien: “Ooit was er een mama die me aan de schoolpoort vertelde dat ze op haar werk niet durfde vertellen dat ze van Zelzate was. Vandaag hangt er een grote sticker van ‘Zelzate Geweldig’ op haar auto. Dan heb je toch iets goed gedaan.”

Jeffrey: “Het aantal auto’s dat je tegenkomt met een sticker is niet normaal. Overal zie je ze rijden. Die sticker is echt een hebbeding geworden.”

En is de Zelzatenaar terug trots op zijn gemeente?

Evelien: “Dat was de Zelzatenaar eigenlijk al denk ik. Niemand herkende zich in de berichtgeving over onze gemeente. Daarom zijn we de actie ook gestart. We wilden het stereotype beeld in de media doorbreken.”

Katrien: “Het typische beeld van het bankje met drie dronken mannen met een Cara-pils. Tuurlijk zitten die mannen daar nog elke dag, maar onze gemeente is veel meer dan dat.”

Jeffrey: “We hebben de grijze fabriekswolken opengebroken om opnieuw een stevige streep zon te laten schijnen over onze gemeente.”

Ilka: “We zullen nooit in de top 10 van meest toeristische gemeenten van Vlaanderen staan, maar dat hoeft niet. We willen gewoon tonen hun uniek we zijn.”

Wat blijft het meeste bij?

Unaniem: “Het WK sjakossen smijten! Dat was zo’n schone dag. Op die dag was Zelzate echt één. Niemand deed aan politiek, iedereen was gewoon fier om van Zelzate te zijn.”

Is dat a-politieke belangrijk?

Ilka: “Zeker, Zelzate is een gemeente waar politiek altijd erg aanwezig zal zijn. Vandaar dat we daar bewust weg van wilden blijven.”

Evelien: “Het is allemaal gegroeid vanuit een idealisme. Uit liefde voor onze gemeente. ‘Zelzate Geweldig’ is van iedereen. Niet van één partij of organisatie, maar van elke Zelzatenaar.”

Wat vinden jullie trouwens van de nieuwe gemeentelijke slogan: ‘Fier op Zelzate’? De slogan zou zo van jullie kunnen komen.

“Het is fijn om te zien dat de politiek onze boodschap begrepen heeft. We mogen fier zijn op Zelzate. Dat is de algemene vibe die we wilden creëren.”

Is er in 2019 een kentering ingezet?

Evelien: “Dat vind ik wel. Iedereen is mee met het verhaal en dat voel je aan alles.”

Jeffrey: “Zelzate is warmer geworden.”

De actie heeft ook de wereld veroverd.

Marije: “Het is ongelofelijk waar die sticker allemaal opduikt. De Kilimanjaro, Central Park New York, Tokio,….”

Jeffrey: “Ook al die BV’s die plots op de kar sprongen was een geweldig moment. Ik herinner me Björn Soenens, maar ook Willy Naessens, Siska Schoeters, zelfs Zwangere Guy,…. Echt zot!”

Aanvankelijk waren jullie een anonieme actiegroep, nooit spijt gehad dat jullie uit de anonimiteit getreden zijn?”

Ilka: “Da’s misschien het enige waarvan ik denk, dat zou ik misschien toch anders doen.”

Marije: “Maar dat was gewoon praktisch niet haalbaar.”

Evelien: “Ik heb nog nooit zoveel Facebookvrienden bij gehad.” (lacht)

Hoe belangrijk was de bekende kop van Joost Van Hyfte in jullie verhaal?

Evelien: “Joost is een ongelofelijk motor geweest. Jammer dat hij er vandaag niet bij kan zijn omdat hij oudejaar viert in de Ardennen. Wat hij gedaan heeft op het WK sjakossen smijten was ongelofelijk. Dat is het mooie aan dit team. Iedereen heeft zijn specifieke kwaliteiten. Eigenlijk vullen we elkaar perfect aan.”

Ondertussen hebben we er 12.000 nieuwe ambassadeurs bij. Zelfs Miss Oost-Vlaanderen komt uit Zelzate. Er wonen hier ook mooie mensen! Ilka en Jeffrey

Onbewust hebben jullie ook een Eddy Wally-revival in gang gezet?

Ilka: “We hadden ons geen betere ambassadeur kunnen dromen. Iedereen herkent Eddy Wally en hij was ook echt geweldig! Het is een figuur die jong en oud aanspreekt. Ondertussen hebben we er 12.000 nieuwe ambassadeurs bij. Zelfs Miss Oost-Vlaanderen komt uit Zelzate.”

Jeffrey: “Zie je wel, er wonen hier ook mooie mensen!”

Horen we in 2020 nog van jullie?

“Zeker en vast. We hebben al heel wat plannen. Wat het wordt, mogen we nog niet verklappen. We mikken terug op een evenement dat de mensen samen brengt en verbindt. Maar we houden het nog even een surprise. Ook dat is ondertussen een handelsmerk.”

Welke nieuwjaarsboodschap hebben jullie voor de Zelzatenaar?

“Blijf geweldig en blijf onze gemeente mee geweldig maken. Kom buiten, zeg goedendag tegen uw buurman en wees trots op 9060!”