17 nieuwe coronabesmettingen bij psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist, speciale corona-afdeling geopend Kristof Vereecke

11 oktober 2020

20u23 10 Zelzate 17 personen bij psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzate testten positief op corona. Het psychiatrisch centrum opende vandaag een speciale quarantaineafdeling.

Op donderdag 8 oktober vond er bij psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzate een algemene screening plaats. In totaal werden er 867 tests afgenomen bij patiënten, bewoners en medewerkers van het centrum. Zonet raakte bekend dat er 17 mensen positief testten. Het gaat om 10 medewerkers en 7 bewoners. “Van 43 personen hebben we nog geen resultaat ontvangen”, klinkt het bij Sint-Jan Baptist. “We volgen dit de komende uren verder op. Deze resultaten wijzen op een besmettingsgraad van 2%. Testing is en blijft een momentopname die ons in de mogelijkheid stelt om gerichte maatregelen te nemen. Vandaar dat het goed is dat we de zo goed als volledige populatie van medewerkers, patiënten en bewoners op één dag hebben getest.”

Quarantaine

De positief geteste bewoners werden overgebracht naar een speciaal ingerichte quarantaineafdeling. Op de campus De Warande in Wachtebeke werd één bewoner positief getest. Die bewoner blijft op zijn kamer in quarantaine. Daarnaast werden alle geldende protocollen geactiveerd. Ook Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) werd op de hoogte gesteld. “Alles wordt in het werk gesteld om eventuele verdere verspreiding maximaal uit te sluiten, zo werd mij verzekerd. De hypothese is dat de besmettingen een externe oorsprong hebben. Verder onderzoek zal dit hopelijk snel verifiëren. De instelling werkt nu met een proportioneel gewijzigde en verstrengde bezoekregeling. Het wekelijks marktbezoek van morgen gaat niet door, ook niet voor de niet-gecontamineerde afdelingen. Overal rondom ons zien we het virus opnieuw terrein winnen. We moeten voorzichtig zijn.”