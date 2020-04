125.000 euro aan investeringen moet van gemeentelijk kerkhof parkbegraafplaats te maken Kristof Vereecke

28 april 2020

18u38 0 Zelzate Zelzate investeert de komende maanden 125.000 euro in de vergroening en verfraaiing van zijn gemeentelijke begraafplaats. De werken aan de nieuwe parkbegraafplaats starten volgende maand.

Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats is al jaren de achilleshiel van de gemeentelijke groendienst. Ook vandaag kwam er via sociale media een klacht binnen over het vele onkruid op de begraafplaats. “Ik heb alle begrip voor dat soort klachten”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Ik heb dat vroeger ook vaak aangekaart. Elk voorjaar stellen we hetzelfde vast: veel onkruid. De weersomstandigheden zijn in deze periode ideaal.”

Microklaver

Meuleman weigert zich echter neer te leggen bij de feiten. De gemeente plant daarom de komende maanden 125.000 euro aan vergroenings- en verfraaiingswerken. “Met deze ingrijpende werken willen we de begraafplaats omvormen tot een plek waar mensen hun geliefden in een meer rustgevende en groene omgeving kunnen herdenken”, zegt schepen Geert Asman (PVDA). “Alle bestaande paden en verharding verdwijnen. Een aantal paden worden opnieuw aangelegd met betonnen grastegels. De smallere stukken worden ingezaaid met microklaver. Dit lijkt heel sterk op gras maar is minder gevoelig voor droogte en groeit minder snel. Het uiteindelijke resultaat moet een groene en onderhoudsvriendelijke parkbegraafplaats zijn waar onkruid minder kans krijgt. Deze ontharding zorgt er ook voor dat tijdens warme dagen het kerkhof door vergroening minder hitte opneemt. Een doelstelling die perfect past in ons klimaatactieplan.”

Fases

Om de overlast tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken, wordt in verschillende fases gewerkt. “Het kerkhof wordt onderverdeeld in vier zones. Wanneer er in een zone gewerkt wordt, is dat deel niet toegankelijk. We voorzien voldoende bewegwijzering en signalisatie. Bij begrafenissen is het de bedoeling dat de familie afscheid kan nemen aan de luifel zodat zij niet op de begraafplaats zelf dienen te komen. Eenmaal alles heraangelegd is, zullen we tijdens het volgende plantseizoen bepaalde stukken voorzien van beplantingen met bomen en struiken.”