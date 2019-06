11-jarige Wout pleit voor 3D-zebrapaden “Voorstel zeker overwegen” Kristof Vereecke

25 juni 2019

11u57 0 Zelzate De 11-jarige Wout Van Beveren pleit voor de aanleg van 3D-zebrapaden in Zelzate. Hij kwam zijn voorstel zelf toelichten tijdens de jongste gemeenteraad.

“3D-zebrapaden vallen gewoon meer op”, zette de scholier zijn punt kracht bij tijdens het halfuurtje van de burger. “Door de zebrapaden in 3D te schilderen lijkt het alsof er een obstakel op de weg ligt. Daardoor gaan automobilisten automatisch sneller vertragen.” Volgens Wout kunnen 3D-zebrapaden de verkeerssituatie aan de schoolpoort serieus verbeteren. “We gaan Wout zijn voorstel ernstig onderzoeken”, zegt schepen van Verkeer Luc Van Waesberghe (sp.a). De kans dat Zelzate binnenkort een eerste 3D-zebrapad telt, is dan ook niet gering. “Als we de kans krijgen, en het blijkt financieel haalbaar, zullen we in de toekomst zeker niet nalaten voor een 3D-zebrapad te kiezen.”