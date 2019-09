11-jarige Tias stuurt tweet naar minister Weyts (N-VA) om timer verkeerslichten R4-Oost aan te passen “Vier seconden om over te steken is te weinig en vooral levensgevaarlijk” Kristof Vereecke

13 september 2019

13u09 0 Zelzate Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt in een tweet het Agentschap Wegen en Verkeer te zullen vragen om de timer van de verkeerslichten aan de kruising van de R4-Oost met de Rijkswachtlaan aan te passen. Hij doet dat naar aanleiding van een vraag van de 11-jarige Tias Van Waesberghe die er twee keer per dag zijn leven riskeert om naar school te geraken. “Vier seconden om over te steken is echt te weinig”, zegt Tias die hoopt dat de minister zich aan zijn belofte houdt.

Tias Van Waesberghe (11) moet elke dag vanuit de Akker de Kennedylaan (R4-OOst) over om dan via de Rijkswachtlaan naar school te fietsen. Een levensgevaarlijke opdracht en dat twee keer op een dag. Het grote probleem is dat de lichten te snel op oranje en rood overspringen zodat fietsers vaak maar halverwege het kruispunt zitten als het drukke verkeer op de R4-Oost alweer mag vertrekken. Het inspireerde Tias tot een tweet naar het kabinet Weyts. “Mijnheer Weyts, ik ben 11 jaar en ik moet elke dag twee maal de Kennedylaan oversteken in Zelzate. Als ik halfweg ben, springt het al op rood. Kan je de tijd van de verkeerslichten eens bekijken aub?”

Bijval

Tias zijn tweet kreeg heel wat bijval van andere fietsers die het kruispunt over moeten. “Ik heb het een tijd geleden ook al doorgegeven, maar de situatie is nog altijd exact dezelfde. Je hebt exact vier seconden om over te geraken als fietsers of voetganger", reageert Nathalie Van Hecke. “Het probleem is dat de lichten op lussen werken”, zegt Koen Van Waesberghe, papa van Tias. “Staan er samen met de fietsers ook auto’s aan te schuiven, blijft het langer groen en is er geen probleem. Maar ’s ochtends, als Tias daar alleen passeert, heeft hij amper 4 seconden om over te steken. Da’s veel te weinig en vooral levensgevaarlijk.”

Ongevallen

Ook schepen van Verkeer Luc Van Waesberghe (sp.a) gaf het al door aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Maar voorlopig blijft elke vorm van actie uit. Heel wat mensen in de kanaalgemeente zijn ook boos dat er al bij twintig jaar gepraat wordt over de heraanleg van het gevaarlijke kruispunt, maar dat de werken ten vroegste in 2023 gepland staan. Ondertussen gebeurden er al heel wat (dodelijke) ongevallen.

Het kabinet Weyts is alvast op de hoogte en liet al weten de situatie op te nemen met het Agentschap Wegen en Verkeer. “Hopelijk houdt de minister zich ook aan zijn belofte en komt er snel een oplossing”, zegt Tias.