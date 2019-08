1.293 kinderen genieten van geweldige speelpleinzomer Metamorfose speelpleinwerking mist effect niet Kristof Vereecke

29 augustus 2019

17u08 0 Zelzate Maar liefst 1.293 kinderen genoten deze zomer van het speelplein in Zelzate. “Daarmee is de speelpleinzomer meer dan geslaagd”, zegt een tevreden schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA).

De Zelzaatse speelpleinwerking onderging dit jaar een complete metamorfose. Zo kregen de speelpleinmonitoren van speelplein D’Maxz deze zomer versterking vanuit de buitenschoolse opvang. Omgekeerd werden jobstudenten ingezet binnen de werking van het IBO. Via de kruisbestuiving hoopten ze in de kanaalgemeente de kwaliteit van hun jeugdaanbod nog op te trekken. En dat lijkt meer dan gelukt. Met 1.293 kinderen verspreid over 33 speelpleindagen heeft het vernieuwde speelplein D’Maxz er een meer dan geslaagde zomer opzitten. “Dit bewijst dat investeren in de opleiding van onze monitoren loont”, zegt jeugdconsulent Jens Mettepenningen. “Dikke merci aan de jeugddienst, onze moni’s en het personeel van de kinderopvang. Aan alle deelnemers een prettig nieuw schooljaar gewenst en tot volgend jaar. Zelzate bruist!”, besluit een tevreden schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA).