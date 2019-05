1.000 kilometerweekend van Kom Op Tegen Kanker lokt massa naar Grote Markt Zelzate voor het eerst stopplaats voor bekende wielerkaravaan Kristof Vereecke

31 mei 2019

13u13 4 Zelzate Het 1.000 kilometerweekend van Kom Op Tegen Kanker lokte deze voormiddag de massa naar de Grote Markt in Zelzate.

De Grote Markt is vandaag één van de bevoorradingsplaatsen van de vierdaagse fietstocht. Het hemelvaartweekend staat al enkele jaren synoniem voor het 1.000 kilometerweekend van Kom Op Tegen Kanker. Duizenden fietsers leggen komend weekend in teams van 8 personen een afstand van 1.000 kilometer af. Elke etappe telt 125 kilometer. Die etappes worden gereden in peloton, en telkens rijdt één lid van het team een etappe. Vandaag hield de karavaan ook halt in Zelzate. Honderden wielrenners en fietsliefhebbers uit alle windstreken overspoelden de Grote Markt. Het is de eerste keer dat de karavaan halt houdt in de kanaalgemeente.