‘Zelzate Geweldig’ lanceert ‘knikjesstraten’ Ondertussen meest voorkomende straatnaam in Vlaanderen Kristof Vereecke

16 december 2019

17u03 0 Zelzate ‘Zelzate Geweldig’ springt op de kar van de Brugse Zarra Neyrinck. De vijftienjarige tiener verovert sinds begin november Vlaanderen met één missie: mensen opnieuw leren om elkaar te begroeten op straat. De Knikjesstraat is ondertussen de meest voorkomende straatnaam in Vlaanderen.

Zarra Neyrinck (15) uit Brugge heeft intussen al 1.500 naambordjes uitgestuurd en nu lijkt ze ook Zelzate te gaan veroveren met haar initiatief. Zo springt de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ op haar kar. Het is de bedoeling dat mensen in een ‘knikjesstraat’ elkaar vriendelijk begroeten en meer contact hebben”, legt Zarra uit. “Dit initiatief past perfect in het verhaal dat we met Zelzate Geweldig willen schrijven”, klinkt het bij de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’. “Daarom hebben we beslist de actie ook in onze geweldige gemeente uit te rollen.”

De bordjes kunnen vanaf maandag 23 december afgehaald worden bij Treffer, Den Hof en Oak Bar of Bakota Vastgoedontwikkeling. Een bordje kost 2 euro en kan bevestigd worden onder het straatnaambord van de straat.