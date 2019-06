‘Zelzate Geweldig’ is een merknaam geworden: “Aanschuiven tot in Tokyo om een sjakosj te mogen smijten” Zelzaats WK Sjakossenwerpen lokt massa naar buiten Kristof Vereecke

10 juni 2019

15u16 9 Zelzate 10 juni is voortaan een officiële Zelzaatse feestdag. Dat moet de conclusie zijn na het eerste Zelzaats WK Sjakossenwerpen in de zandbak van het gemeentepark. Zo’n 1.000 enthousiastelingen zagen hoe de Katse scout Davy Devos (38) zich tot wereldkampioen kroonde, maar daar was het eigenlijk niet om te doen. De Zelzatenaar is terug trots om Zelzatenaar te zijn en dat was het hoofddoel: ‘Zelzate Geweldig’ is een merknaam geworden.

Zelzate heeft al jaren te kampen met een imagoprobleem. ‘Dit is Fabrieksdorp. Hun gemeente is zoals hun Cara-pils: Jupiler is beter, maar dat kunnen we niet betalen. En Cara-pils zijn we nu toch gewoon’, schreef journaliste Sarah Van Kerschaever in 2015 in De Standaard naar aanleiding van een interview met topfotograaf Michiel Heyndryckx. Tijd om daar iets aan te veranderen, dacht onderneemster Evelien Verhulst een viertal maand geleden. Op een blauwe maandag, ja dat kan in de meest linkse gemeente van Vlaanderen, zette ze in hotel restaurant ‘Den Hof’ een aantal Zelzate-lovers rond tafel. Een handvol creatievelingen, een comedian en een aantal zelfstandigen brainstormden er over hoe ze hun gemeente weer positief op de kaart konden zetten. Niet toevallig in ‘Den Hof’, de plek waar ook het befaamde Zelzate-akkoord werd getekend dat de Haven van Gent en de Haven van Terneuzen voortaan verbindt tot ‘North Sea Port’. “We waren het zo moe dat onze gemeente negatief in het nieuws bleef komen”, zegt Evelien. “Deze gemeente heeft zoveel troeven. Toch worden we voortdurend in een ‘marginaal’ hoekje gedrumd.”

Stickers

En zo werd besloten een actiegroep op te richten. Er werd contact opgenomen met Marina Wally of ze als campagnebeeld het hoofd van de enige echte Eddy Wally mochten gebruiken? Samen met Buffalo van de Eeuw en Rode Duivel Armand ‘Mance’ Seghers toch nog steeds de bekendste Zelzatenaar ooit. Marina stemde in. ‘Zelzate geweldig’ was geboren. De stickers met daarop het hoofd van de enige echte Eddy Wally doken ondertussen overal ter wereld op. De Mont Ventoux, Sjanghai, het Beatles-museum in Liverpool,… Facebook staat vol van foto’s van Zelzatenaren die de sticker meenemen op reis. Ook heel wat BV’s poseerden al gretig met de sticker: van Willy Naessens, over Amerika-correspondent Björn Soenens tot rapper Zwangere Guy. ‘Zelzate Geweldig’ is een merk geworden.

Wereldnieuws

Vandaag, niet toevallig tijdens de wekelijkse marktdag, de dag waarop Eddy Wally ooit zijn eerste sjakossen verkocht, werd onder die merknaam het eerste ‘Zelzaats WK Sjakossensmijten’ georganiseerd. Meer dan duizenden mensen kwamen kijken en genieten van het spektakel. De zon scheen en met comedian Joost Van Hyfte, die tijdens het WK in de huid van zijn alterego Gust kroop, kon ‘Zelzate Geweldig’ zich geen betere PR-man dromen. Van Hyfte kondigde met veel bravoure en vanop een hoogtewerker Marina Wally en burgemeester Brent Meuleman aan om de eerste sjakossen van het WK te werpen. De nationale televisiecamera’s draaiden. Na de voorstelling van het meest linkse gemeentebestuur van Vlaanderen was Zelzate opnieuw even wereldnieuws. Marina vond het ‘geweldig’. De menigte ging mee in haar enthousiasme. De appel en de boom. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) genoot. “Ik kan vandaag niet trotser zijn. Iedereen is terug fier op Zelzate. Vandaag wordt bewezen wat ik al zo lang zeg: Zelzate is zo’n warme gemeente!”.

Iedereen geweldig

Van Hyfte wierp er ondertussen de ene oneliner na de andere uit. Alsof het sjakossen waren! En uiteraard mocht er eens gevloekt worden: “Godverdomme, zoveel volk. Het is aanschuiven tot in Tokyo om een sjakosse te mogen smijten.” Uiteindelijk zouden zo’n kleine 250 Zelzatenaren het voorbeeld van Marina Wally volgen. Schooldirectrices, het voltallige lerarenkorps, politici, de plaatselijke bakker, slager, de wijkagent, de brandweer,…iedereen vond ‘Zelzate Geweldig’ vandaag. Er werden sjakossen gegooid, getrokken,.... Davy Devos (38), lid van de Katse scouts en opvoeder bij de psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist, mocht zich met een worp van 26,70 meter officieel wereldkampioen noemen. Bij de vrouwen was het Kim Dhooghe die haar sjakosj met 22 meter het verste gooide.

Toekomst

Maar om winnaars was het de organisatoren nooit echt te doen. “Met dit WK wilden we de mensen naar buiten krijgen om een babbelke te doen, een potje te pakken, samen te genieten. Dat is meer dan gelukt vandaag. Zelzate was echt ongelofelijk geweldig”, besluit Joost Van Hyfte. Ondertussen luidt de roep voor een tweede editie nu al luider dan ooit. “We zullen zien. Zelzate is zo geweldig dat we nog zoveel leuke dingen kunnen doen.” Met andere woorden: u hoort nog van ons.

In café Ambiance op de Grote Markt eindigde de dag zoals hij begonnen was. Met een optreden van Marina Wally. “Ik spring uit mijn vliegmachine, alleen maar om Zelzate te zien!” De Zelzatenaar zette de polonaise in. Marktdag op Zelzate was opnieuw even hoogdag. Eddy Wally zou het graag gezien hebben. Dit was veel meer dan een evenement in het gemeentepark, dit was een statement. Geweldig toch?