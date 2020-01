‘Zelzate Fanatics 19' zoeken vervoer naar Lebbeke Kristof Vereecke

07 januari 2020

16u02 0 Zelzate De ‘Zelzate Fanatics 19’, de nieuwe jonge sfeergroep rond voetbalclub KVV Zelzate, is op zoek naar vervoer voor de uitwedstrijd tegen Lebbeke van komende zaterdag.

Komende zaterdag speelt KVV Zelzate om 20 uur een levensbelangrijke uitwedstrijd op het veld Lebbeke. KVV Zelzate staat momenteel eerste in de derde amateurklasse. Winst op Lebbeke betekent een nieuwe stap dichter bij een historische titel. De sfeergroep ‘Zelzate Fanatics 19', die bestaat uit een vijftiental jonge kerels, zoekt vervoer naar die uitwedstrijd. “We willen met een tiental jongeren een nieuwe sfeeractie houden. Maar dan moeten we er wel geraken”, klinkt het in een oproep. Groen-witte supporters die zaterdag naar Lebbeke rijden en enkele plaatsen vrij hebben, kunnen zich melden op de facebookpagina van KVV Zelzate.