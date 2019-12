‘Zelzate Fanatics 19’ willen meer sfeer brengen rond wedstrijden van KVV: “Een ploeg die nationaal voetbal speelt, verdient ook de sfeer van nationaal voetbal” Kristof Vereecke

09 december 2019

17u00 0 Zelzate KVV Zelzate heeft zijn eigen side. De ‘Zelzate Fanatics 19’ willen met hun supportersacties meer sfeer brengen rond de wedstrijden van de derde amateurklasser. “De spelers zijn alvast laaiend enthousiast”, klinkt het bij de fanatics. Op zondag 5 januari willen ze ter gelegenheid van de eerste thuismatch van het nieuwe jaar uitpakken met een reuzetifo.

Met zijn vijftienen zijn ze momenteel de ‘Zelzate Fanatics 19’. Ze zijn allemaal rond de zestien jaar en allemaal hebben ze ooit de groen-witte kleuren van KVV Zelzate verdedigd. “We gaan alle matchen kijken en vonden dat de wedstrijden van KVV wel wat meer sfeer konden gebruiken”, vertelt Tuur De Bruycker (14), in een ander leven ook scheidsrechter voor KVV. “Zeker nu de resultaten zo goed zijn. Zelzate speelde nooit hoger en we staan al bijna een heel jaar op kop. Een ploeg die nationaal voetbal speelt, verdient ook de sfeer van nationaal voetbal.”

Titel

Gewapend met een megafoon, een groot spandoek en een aantal groen-witte vlaggen trokken de ‘Zelzate Fanatics 19’ zondag naar Jong Lede. KVV won er met het kleinste verschil. “Als ze zo verder blijven doen zoals in de heenronde zit de titel er zeker in”, weten Mo Savat en Bryan Trappeniers. “Wij geloven er alvast in. Hopelijk kunnen onze acties een beetje helpen het verschil te maken. De spelers zijn alvast allemaal razend enthousiast over onze liedjes en wat we doen.”

Tifo

Op zondag 5 januari hopen de jonge KVV-supporters uit te pakken met een eerste stunt. “We zijn momenteel een reuzegrote tifo aan het maken. Die willen we op 5 januari tijdens de thuismatch ontrollen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar extra supportersbloed. Jongens of meisjes die ons willen vervoegen zijn alle thuismatchen van KVV welkom achter het doel aan de overkant van de Patronagestraat.”