‘Zelzate Clean’ haalt vijftien volle vuilniszakken zwerfvuil uit bermen rond recyclagepark “Samen in beweging voor een proper Zelzate” Kristof Vereecke

26 september 2019

18u43 0 Zelzate Zeven propere pioniers zijn gisteren samen op pad gegaan om onder het motto ‘Zelzate Clean’ de buurt rond het recyclagepark proper te maken. Hun buit was niet min, zo haalden ze maar liefst vijftien overvolle zakken zwerfvuil uit de bermen rond het recyclagepark.

Zelzate telt momenteel zo’n 45 propere pioniers, dat zijn mensen die hun buurt proper houden door zwerfvuil te ruimen. Onder de noemer ‘Zelzate Clean’ bundelen ze nu ook de krachten. Gisteren maakten ze samen de Karnemelkpolder en de buurt rond het recyclagepark zwerfvuilvrij. Met maar liefst vijftien overvolle zakken was de buit aanzienlijk te noemen.

Stevig signaal

“Dit is een stevig signaal naar de rest van de bevolking”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Met hoe meer we zijn, hoe meer sociale controle en hoe meer ontrading. Laten we samen in beweging komen voor een proper Zelzate.” De Vuyst roept ook andere Zelzatenaren op om aansluiting te zoeken bij de propere pioniers. “Op die manier ben je verzekerd en ontvang je ook aangepast materiaal zoals een grijper, vuilzakken en een hesje. Samen maken we Zelzate clean again!” Een oproep die niet in dovemansoren lijkt te vallen. Zo komen er per maand gemiddeld 3 propere pioniers bij in de kanaalgemeente.