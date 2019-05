“Wil de beste Eddy Wally nu opstaan?”: Gezocht: imitatoren van The Voice of Europe Kristof Vereecke

23 mei 2019

16u20 0 Zelzate De actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ en de Katse Feesten koesteren grote plannen om deze zomer een onvervalste ‘Eddy Wally Contest’ te organiseren. Via een oproep op sociale media gaan ze op zoek naar kandidaten. “Wil de beste Eddy Wally nu opstaan?”

Wat is de erfenis van Eddy Wally? Sinds zijn dood in februari 2016 is het nooit echt stil geweest rond ‘The Voice of Europe’. Begin dit jaar kreeg het ‘Eddy Wally-gebeuren’ een nieuwe boost nadat de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ zijn geboortedorp vol hing met stickers met daarop zijn geweldige hoofd. Eddy’s back, zoveel is zeker. Tijdens het eerste weekend van augustus hopen de actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ en de Katse Feesten er nog een schepje bovenop te doen. “We gaan een echte Eddy Wally Contest organiseren.” En dan nog wel op het terrein van de Katse Feesten langs de Assenedesteenweg, op amper een kilometer van de befaamde Villa Wally. Via Facebook lanceren de organisatoren een oproep naar mogelijke kandidaten.

Eddy Wannabe

Aan imitatoren alvast geen gebrek. Dat weet ook Marina Wally. “Toch is er voor mij maar één Eddy Wally”, zegt ze. Het houdt haar niet tegen af en toe het podium te delen met ene ‘Eddy Wannabe.’ Niet toevallig een artiest uit de stal van Johnny Hoes, de platenbaas die Eddy Wally groot maakte. In het echte leven luistert Eddy Wannabe naar de naam Ton Wolter. Een Nederlandse Limburger die volgens ‘Panorama’ moeiteloos overschakelt naar zichzelf en weer terug naar Eddy Wannabe. Wolter zegt in datzelfde interview met Panorama elk detail te kennen van de echte Eddy Wally. Hij heeft zelfs zijn biografie gelezen. En toch blijft hij maar een ‘wannabe’. “Ik wek de indruk dat ik graag Eddy Wally wil zijn, maar dat het me niet helemaal lukt. Dat is ook zo. Ik ben een Nederlander die een Vlaming probeert na te doen”, klinkt het. En toch is Marina Wally grote fan. “Omdat Ton voldoende respect toont voor mijn vader.”

Zelzaatse Eddy-imitator

Ook geboortedorp Zelzate heeft zijn eigen Eddy Wally-imitator. Jurgen Claeys was jarenlang één van de rechterhanden van Eddy Wally in zijn legendarische feestzaal Paris-Las Vegas in de Ertveldse Achterstraat. “Ik deed er meer dan zestien jaar het decor, licht en geluid”, zegt Claeys, ondertussen beter bekend als dj Jurgen. “Ik leerde er dankzij Eddy Wally de stiel.” Jurgen zijn imitatie is dan ook ‘spot on’. “Ik ben net als Eddy van Ertvelde. We hebben dezelfde tongval. Daarnaast zag ik hem jaren bezig vanop de eerste rij. Ik ken al zijn bewegingen, zijn kleine maniertjes,…. Ik ken bovendien ook de gewone Eddy van naast het podium. Niemand kent hem beter dan ik.”

Freddy Wally

En dan is er ook nog Freddy Wally. Het alterego van Mellenaar Armand Bourgoignie verovert via zijn persoonlijke Facebookpagina de wereld. Elk weekend vind je hem wel ergens in Vlaanderen met zijn Wallettes. Bourgoignie stond ook in voor de stem van Edouard Van De Walle in het programma Superstaar van comedian Gunther Lamoot.

“Wil de beste Eddy Wally nu op staan?” Het liefst tijdens het eerste weekend van augustus in Zelzate, Katse Feesten. Eddy’s geboortegrond.