‘Vrijstelling van dienst’ levert algemeen directeur minstens 78.588 euro op ‘om niks te doen’ Kristof Vereecke

28 februari 2020

13u47 0 Zelzate De ene gouden handdruk is de andere niet. Zo beslisten de gemeente Zelzate en haar algemeen directeur Guy Verbuyst (60) begin deze week ‘om professionele redenen’ uit elkaar te gaan. Verbuyst krijgt vrijstelling van dienst tot aan zijn pensioen midden 2022. Verlof met wedde is mogelijk een betere term, zo vangt Verbuyst de komende twee jaar een bedrag tussen de 78.588 en 116.072 euro ‘om niks te doen’.

Het gemiddelde jaarloon van een algemeen directeur in een gemeentebestuur met een inwonersaantal van meer dan 6.001 en minder dan 15.000 inwoners bedraagt tussen de 39.294,07 en 58.036,33 euro per maand. Die bedragen zijn vrij te raadplegen op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be. Als je weet dat Guy Verbuyst nog tot midden 2022 moet werken om pensioengerechtigd te zijn, is een rekensommetje snel gemaakt.

Waarnemend algemeen directeur

Toch is deze oplossing volgens de gemeente Zelzate de enige juiste oplossing. “We maken hiermee een einde aan een zeer lang aanslepend en pijnlijk probleem dat niet door ons werd gecreëerd”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Uit respect voor alle betrokkenen ga ik hier niet verder op in. Wat ik wel weet is dat het vorige bestuur zelf een aanbod klaar had om de samenwerking met de algemeen directeur stop te zetten door hem 2,5 jaar wedde uit te betalen. In dat scenario moesten we ook een nieuwe algemeen directeur aanstellen. Deze oplossing via ‘dienstvrijstelling’ kost ons geen extra centen.” Huidig waarnemend algemeen directeur Christine Coone neemt nu tot aan het pensioen van Guy Verbuyst zijn taken over. In werkelijkheid nam de waarnemend algemeen directeur al een groot deel van het takenpakket voor haar rekening. Zo was ze ook al meerdere keren ‘van dienst’ tijdens de gemeenteraad.

Benoeming

Guy Verbuyst kwam in 2017 in het nieuws toen hij onder de vorige meerderheid van Open VLD, CD&V en N-VA zijn vaste benoeming moest afdwingen met een procedure bij de Raad van State nadat de gemeenteraad er na zeven pogingen niet in slaagde een meerderheid te vinden voor zijn benoeming. Een deel van het gemeentepersoneel nam ook een advocaat onder de arm om het functioneren van de man aan te klagen. Verbuyst zelf toonde zich naar eigen zeggen altijd bereid in gesprek te gaan. “We moeten de neuzen in dezelfde richting krijgen”, vertelde hij nog aan deze krant. Dat bleek echter ook onder de nieuwe toekomstcoalitie een mission impossible.

Meer over Guy Verbuyst

politiek