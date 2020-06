’t Ateljeeke maakt plaats voor 18 nieuwbouwappartementen Kristof Vereecke

10 juni 2020

14u04 0 Zelzate Een projectontwikkelaar heeft plannen om ’t Ateljeeke en de aanpalende krantenwinkel te slopen om er 18 nieuwbouwappartementen te bouwen. Het bekende winkeltje was eind 2017 het spijtige decor voor de nog steeds onopgeloste moord op winkeluitbaatster Veerle Scheerlinck.

Het pand op de hoek van de Oostkade en de Marktstraat was decennia langde plek waar creatievelingen en scholieren knutsel- en schoolmateriaal ging halen. Vooral de typische trapgeveltjes springen in het oog. Een subtiele verwijzing naar de oorspronkelijke brughuizen die naast de eerste brug over het kanaal Gent-Terneuzen stonden. Die verbond het centrum van Zelzate met de Westkade waar nu de Vrijheidsboomstaat. Als alles goed gaat maakt het gebouw binnenkort plaats voor een gloednieuw woonblok met 18 appartementen en twee winkelruimtes. Eind 2017 speelde zich een drama af in ’t Ateljeeken. Uitbaatster Veerle Scheerlinck werd er vermoord terug gevonden. Tot op vandaag is er nog steeds geen spoor van de dader. Veerle Scheerlinck was erg graag gezien in Zelzate. Na de moord zette de familie van Veerle het pand te koop.