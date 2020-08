“Recept van Engelse soldaten dat nog op zolder lag”: Sonia geeft café Regina oude glans terug, nieuwe gin helpt een handje Kristof Vereecke

12u33 0 Zelzate Sonia Dejongh heropent vrijdag de deuren van café Regina. Het café aan de Grote Markt in Zelzate beschikt nog steeds over zijn originele interieur uit de periode van het interbellum en werd in 2005 beschermd als monument.

Sonia Dejongh is net als café Regina geen onbekende op de Grote Markt. Haar mama hield 17 jaar café Rubens open op de Grote Markt, zelf stond ze tussen 2008 en 2016 achter de toog van café Becks INN. Vandaag verdient ze de kost bij woon- en zorgcentrum Zilverbos, die job zal ze nu combineren met het uitbaten van café Regina. “We zijn open van vrijdag tot en maandag”, vertelt ze. “Ik kijk er al reikhalzend naar uit.”

Roaring twenties

In Zelzate wordt opgelucht gereageerd. Het café is één van de meest unieke cafés in het Meetjesland. Wie café Regina aan de Grote Markt binnenstapt, waant zich in het interbellum. Alles ademt er de sfeer van de ‘roaring twenties’. Het café en zijn typische burgerlijk café-interieur uit het interbellum werd in 2005 beschermd als monument. In 2009 werd Regina door Volkskunde Vlaanderen nog gecatalogeerd als één van de 50 mooiste cafés in Vlaanderen. Omdat de brouwer maar geen overnemer vond, zette comedian Joost Van Hyfte zelfs een ludieke actie op om een uitbater te vinden. Met Sonia is dat nu gelukkig het geval.

Thym Gin

Maar er is meer. Zo wil Sonia er ook uit pakken met een nieuwe gin. “Op zolder vonden we een origineel recept van Thym Gin. Dat werd meer dan waarschijnlijk achtergelaten door de Engelsen tijdens WO II”, weet Sonja die er vrijdag haar eerste pintjes tapt.