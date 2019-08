“Propere pioniers dweilen met kraan open in gemeentepark” Foto van sluikstort leidt tot storm van reacties op sociale media Kristof Vereecke

27 augustus 2019

18u34 0 Zelzate Een foto van een nieuw sluikstort onder één van de picknickbanken in het gemeentepark leidde vandaag tot een storm van reacties op sociale media. Daarnaast zou er ook gepoogd zijn één van de banken in brand te steken. De foto werd gepost door één van de gemeentelijke opzichters.

“Maandag alles opgeruimd, na half 12 nog gecontroleerd en op dinsdag alweer een ravage.” Dat was de veel zeggende Facebookpost bij een foto van een familiebank in het Zelzaatse gemeentepark. Onder de bank lijkt wel of er een volledige vuilnisbak zwerfvuil werd uitgekieperd. De foto ontlokte een storm van reacties. “Wie doet nu in godsnaam zoiets?”, was één van de beleefdste. “Onze propere pioniers doen schitterend werk, maar ze dweilen met de kraan open”, was een andere veelzeggende reactie.

Operatie proper

Schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA) spreekt van een spijtige zaak, maar hoopt op een kentering. “We blijven inzetten op preventie en op sensibilisering. Via onze nieuwe ‘Operatie Proper’ hopen we binnenkort ook de scholen mee aan boord te krijgen om al heel vroeg in te zetten op preventie. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een nieuw zwerfvuilplan in samenwerking met onze propere pioniers en IDM. Om de burger te informeren wat te doen in geval van sluikstort, volgt binnenkort ook extra communicatie naar de burger toe. We willen ook onderzoeken of er binnen het vuilnisbakkenplan van IDM extra vuilnisbakjes geplaatst kunnen worden in het park.”

De Vuyst geeft ook nog mee dat de vervuilers een stevige boete riskeren. “Maar dan moeten ze wel betrapt worden door politie of een GAS-ambtenaar en die kunnen niet overal tegelijk zijn.”