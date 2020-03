(Nog) geen stormloop op restaurants over de grens door maatregelen tegen corona Wouter Spillebeen

13 maart 2020

14u46 2 Zelzate Nu Belgische horecazaken naar aanleiding van het coronavirus verplicht de deuren sluiten, zouden landgenoten de grens kunnen oversteken voor een etentje. Maar in het Nederlandse Sas van Gent, net over de grens met Zelzate en Assenede, zien restaurantuitbaters voorlopig nog geen toestroom van Belgische klanten.

In Sas van Gent zijn verschillende restaurants en aangezien die voorlopig gewoon open blijven, zouden die een alternatief kunnen zijn voor Belgen die dicht bij de grens wonen en in eigen land reservaties moesten annuleren. Maar volgens verschillende restauranthouders over de grens, is er voorlopig nog geen sprake van een stormloop van Belgische klanten.

Restaurant De Gastronoom in de Ooststraat in Sas van Gent reageert kort: “Wij merken er nog niets van.” Ook in snackbar Restaria Petra in Westdam, vlak bij de Poeldijk die op de grens ligt, krijgt niet meer reservaties dan gewoonlijk te verwerken. “Maar wij krijgen sowieso al weinig reserveringen. Misschien verandert dat dit weekend nog”, klinkt het.

Overrompelen

De Sasse restaurants Dockside aan de Westkade en Bottles in de Gentsestraat zijn van dezelfde eigenaar. “Voorlopig hebben we alleen nog maar annuleringen gekregen”, zegt hij. “Sinds de Nederlandse regering donderdag maatregelen aankondigde, hebben al 150 tafels hun reservering afgezegd en daar zie ik momenteel nog geen keerpunt in. Normaal staat onze telefoon niet stil, maar nu krijgen we alleen nu en dan een telefoontje van iemand die afzegt.”

Afhaalmaaltijden

“Ofwel blijven mensen massaal weg, ofwel zullen ze ons dit weekend massaal overrompelen”, voorspelt de eigenaar. “Hopelijk valt het niet helemaal stil, want dan zouden we moeten sluiten of volledig overschakelen op afhaalmaaltijden. Dat doen we nu ook al deels, maar dan samen met zeshonderd couverts per week. Het zou een flinke klap zijn.”

Afspraken

In Terneuzen bereiden restauranthouders zich voor op een eventuele toestroom van Belgische klanten. Burgemeester Jan Lonink, die zijn zuiderburen normaal graag ziet komen, maakt zich zorgen. Hij zoekt een aanspreekpunt bij de federale regering om afspraken te maken zodat het virus zich door de massale komst van Belgen niet verder verspreidt in Nederland.