‘Mimine’ en Paul vieren 75ste huwelijksverjaardag, hun geheim voor een lang en gezond leven samen? “Alle dagen verse soep” Kristof Vereecke

08 februari 2020

14u13 20 Zelzate Jonge koppels moeten meer verse soep maken. Toch als je Marie-Antoinette (99) en Paul (99) mag geloven. De twee tortelduifjes zijn dit weekend 75 jaar getrouwd. Hun geheim voor een lang en gezond leven samen: “Alle dagen verse soep!” Hun grootste wens: “Dit jaar samen onze 100ste verjaardag vieren.”

Gouden (50) en diamanten (60) bruiloften zitten in de lift anno 2020. Alles heeft te maken met het feit dat er in de jaren zestig en zeventig erg gretig getrouwd werd. Koppel daaraan een hogere levensverwachting en je krijgt geen babyboom, maar een ‘huwelijksjubileumboom’. Toch gebeurt het zelden dat een koppel platina (70 jaar) haalt, laat staan albast (75 jaar).

Voor Paul Leroux en Marie-Antoinette Van Liefferinge werd het huwelijkssprookje afgelopen vrijdag werkelijkheid. De twee wonen nog altijd zelfstandig in hun huis in het Oost-Vlaamse Zelzate. “We kunnen rekenen op de steun van onze kinderen.” En dat zijn inderdaad een pak helpende handen. Zo telt het nageslacht van Paul en ‘Mimine’, zoals de vrienden Marie-Antoinette graag noemen, zes kinderen, zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. In mei komt er zelfs nog een zevende achterkleinkind bij. Gezegend zijn noemt zoiets.

Geen wittebroodsweken

De twee leerden elkaar in volle oorlogsperiode kennen. Mimine stond voor de klas in Brussel, Paul gaf les in Oudenaarde. “De vlam sloeg over in 1941, op 7 februari 1945 zijn we getrouwd”, weet Paul. Van wittebroodsweken kwam weinig in huis. “Toen ik de maandag na ons huwelijk terug thuiskwam van school stond mijn vrouw mij wenend op te wachten. Ik werd opgeroepen om vier maanden lang militaire dienst te gaan doen in Engeland.” Echte liefde overwint alles en dus verhuisde het koppel na de legerdienst naar Zelzate, waar ze nog steeds wonen.

Zeldzaamheid

Dit weekend mochten ze de burgemeester en zijn gevolg ontvangen bij hen thuis. “Of ze een geheim hebben?”, vroeg burgemeester Brent Meuleman (sp.a) zich luidop af. “Alle dagen verse soep maken”, lacht Mimine. Of het echt helpt, is maar de vraag. Albasten huwelijken zijn nog steeds een zeldzaamheid en dat zal er in de toekomst niet op verbeteren. De laatste decennia wordt er minder getrouwd, waardoor er in de toekomst ook minder huwelijksjubilea zullen zijn. Mimine en Paul laten het niet aan hun hart komen. Zij hopen dit jaar hun 100ste verjaardag samen te vieren. Of zoals een oud spreekwoord zegt: ‘Daar waar liefde woont in huis en hart, is het goed wonen.’