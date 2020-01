“Kans dat er mammoettanden gevonden worden op busplein eerder nihil” Renovatiewerken doen mijmeren naar lang vervlogen tijden Kristof Vereecke

15 januari 2020

07u07 0 Zelzate De werken op het busplein doen letterlijk en figuurlijk heel wat stof opwaaien. Zo komt het oude opgespoten zand van de oude kanaalbedding opnieuw naar boven en dat doet heel wat Zelzatenaren mijmeren. Uit dat zand kwamen 55-jaar geleden heel wat archeologische resten naar boven. Toch is de kans dat er opnieuw mammoetresten gevonden worden eerder klein.

“Misschien vinden we hier wel mammoettanden”, kopte een nieuwsartikel gisteren naar aanleiding van de grote renovatiewerken op het busplein. “Die kans bestaat inderdaad, maar lijkt me eerder klein”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Voor veel Zelzatenaren roepen de werken op het busplein vooral nostalgische herinneringen op naar de tijd dat het nieuwe kanaal gegraven werd. Het oude kanaal werd toen gevuld met zand van de huidige kanaalbedding. Er is toen enorm diep gegraven. Bij die werken kwamen heel wat archeologische resten naar boven zoals mammoettanden, vuurstenen en oude gebruiksvoorwerpen en pijlpunten. Toenmalig onderwijzer Michel Gilleman deed daar heel wat onderzoek naar. De resultaten zijn vandaag te bekijken in ons heemkundig museum in ’t Klooster.”

Geen archeologisch onderzoek

Ook Vivien De Baets van de heemkundige kring herinnert zich die periode. “Als kind speelden we in dat zand. Iedereen herinnert zich de vondsten van meester Gilleman. Dat zand is eeuwenoud. Vroeger kwam de zee tot in Zelzate.” Toch is de kans dat er opnieuw vondsten gedaan worden volgens De Baets eerder nihil. “Het kan altijd, maar het zou me zeer sterk verwonderen. Toen is er echt heel veel onderzoek naar gedaan. Elke vierkante meter werd echt met de hand onderzocht en uitgekamd. Nu is er absoluut geen archeologisch onderzoek besteld en wordt er met grote kranen gewerkt. Toch een heel ander gegeven dan 55-jaar geleden”, tempert De Baets de verwachtingen.

Burgemeester Meuleman vindt al die aandacht voor de werken wel fijn. “Als er een mammoettand gevonden wordt, zal ik de eerste zijn om de wereld in te lichten.”