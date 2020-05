‘Iftar vanuit uw kot’ levert 1.020 euro op voor vzw Lichtpunt Kristof Vereecke

09 mei 2020

17u13 2 Zelzate Naar aanleiding van de ramadan lanceerden Samenlevingsopbouw en enkele lokale partners de actie ‘Iftar vanuit uw Kot’. Zaterdag werden maar liefst 100 Iftar-pakketten aan huis geleverd, goed voor een mooi bedrag van 1.020 euro voor de vzw Lichpunt.

Iftar is de maaltijd die gedurende de ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Samenhorigheid en solidariteit zijn de basiswaarden van de Iftar. Door de coronamaatregelen moeten moslims hun avondmaaltijd alleen nuttigen. Ook de tentoonstelling die Erfgoedcel Meetjesland Comeet, Agentschap Integratie & Inburgering, de Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en de cultuurraad samen op poten gingen zetten, viel in het water. Als alternatief organiseerden ze samen de actie ‘Iftar vanuit uw kot’.

Turkse linzensoep en Meetjeslandse pannenkoeken

“Een manier voor moslims om Iftar ‘vanuit hun kot’ te beleven, maar ook een kans voor niet-moslims om kennis te maken met deze eeuwenoude traditie”, vertelt Louise Vermeersch van Ergoedcel Meetjesmand. “Al kokend leren beide gemeenschappen elkaar beter kennen. In de Iftar-pakketten zitten ingrediënten voor Turkse linzensoep en Meetjeslandse pannenkoeken. Via foto’s en filmpjes op sociale media delen mensen hun ervaringen en zijn zo, althans virtueel, verbonden.”

Bovendien waren de pakketten betaalbaar voor iedereen. Wie meer wilde geven, kon een vrije bijdrage doen voor vzw Lichtpunt. De actie bracht een royale som op van 1.020 euro. “We zijn zeer verheugd om te zien dat de verschillende gemeenschappen zich samen inzetten tegen armoede in onze gemeente”, bedankte Lucien Vande Velde de organisatoren van de actie. “Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel solidariteit nodig willen we alle armoede in onze gemeente wegwerken.”

Wie Lichtpunt wil steunen kan storten op BE20 9731502358 56.