Herdenking Slag om Zelzate uitgesteld Kristof Vereecke

05 mei 2020

19u46 0 Zelzate Zelzate ziet zich genoodzaakt de herdenking van de Slag om Zelzate uit te stellen. 23 mei is het tachtig jaar geleden dat het toenmalig regiment Tweede Gidsen de Duitse troepen kon stoppen aan het kanaal Gent-Terneuzen.

De Slag om Zelzate is een gebeurtenis die ze in de kanaalgemeente op een gepaste manier wilden herdenken. “Spijtig genoeg gooit het coronavirus opnieuw roet in het eten”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “23 mei is altijd een bijzondere dag in onze gemeente. Al jaren zorgen De Tweede Gidsen ervoor dat de slag bij het kanaal niet vergeten wordt. Dit jaar hadden we zelfs de Koninklijke Muziekkapel van het Belgisch leger uitgenodigd voor een concert. Om begrijpelijke redenen kan dit niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel, we bekijken of het concert in het najaar georganiseerd kan worden. De Tweede Gidsen betekenen heel veel voor onze gemeente.”

Aangepaste plechtigheden

Ook de geplande plechtigheden op 5 en 23 mei werden geannuleerd. “Op advies van de gouverneur zal een kleine delegatie bloemen neerleggen aan het oorlogsmonument op de Grote Markt en aan het monument ter ere van de Tweede Gidsen, ter nagedachtenis van de helden die hier sneuvelden. We hadden het ook graag anders gezien, maar het zijn bijzondere omstandigheden”, besluit Meuleman.