‘Gouden Evy Poppe’ krijgt staande ovatie van tot de nok gevuld gemeentehuis: “Ze zorgt voor een positief sneeuwbaleffect in onze gemeente” Kristof Vereecke

27 januari 2020

19u56 20 Zelzate Als een sneeuwkoning, zo werd gouden Evy Poppe vanavond ontvangen op het gemeentehuis van Zelzate. De bijna 16-jarige snowboardster kroonde zich vorige week zaterdag tot Olympisch kampioene op de Olympische jeugdwinterspelen in het Zwitserse Lausanne. In haar thuisgemeente kunnen ze niet fierder zijn.

Ze stonden tot buiten vandaag op het gemeentehuis van Zelzate. Op de trappen de Chiromeisjes van Samjolé, een vertegenwoordiging van Evy’s vroegere school en sportfunctionaris Els De Smet die gewapend met een megafoon de menigte ‘ophitste’. Uiteraard mocht burgemeester Brent Meuleman (sp.a) niet ontbreken. Toen Evy arriveerde, volgde een oorverdovend applaus. Zelzate is fier op zijn gouden kampioene, zoveel is duidelijk.

Oneliners

In de raadzaal van het gemeentehuis haalde burgemeester Brent Meuleman zijn beste oneliners boven. “De concurrentie werd wit als sneeuw toen ze Evy haar rides zagen, meer nog ze zagen zwarte sneeuw en uiteindelijk smolten ze weg als sneeuw voor de zon bij de prachtprestaties van ons Evy.” Na de speech mocht Evy ook nog het gulden boek tekenen. “Een eer die alleen prinsen en prinsessen, staatsmannen en ereburgers als Eddy Wally te beurt valt.” Er volgde een nieuwe staande ovatie. Evy blonk even hard als haar gouden medaille en bedankte de menigte. “Het was een eer mijn land en mijn gemeente te kunnen vertegenwoordigen.”

Sportgeschiedenis

“Ze schreef Zelzaatse sportgeschiedenis”, vatte sportfunctionaris Els De Smet de sfeer samen. “We mogen dan misschien niet de mooiste sportaccommodatie hebben, onze gouden Evy pakken ze niet af. Beter dan dit wordt het niet.” De gemeenteraad zag dat het goed was. “Evy zorgt voor een positief sneeuwbaleffect in onze gemeente”, besloot Brent Meuleman, nog steeds blakend van ‘olympische’ vorm. Haar ouders Kenneth en Kristel glommen even hard als hun dochter. “We zijn nog maar net bekomen van zaterdag en nu dit. Zeer mooi.”

Evy kan beginnen aftellen naar 2022: de Olympische Winterspelen in Beiijing.